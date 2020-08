Le taux de suivi du programme des permanences durant le premier jour de l'Aïd El Adha a atteint 99,83% au niveau national, sur l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le programme des permanences durant le premier jour de l'Aïd El Adha a été hautement respecté, en dépit de la situation sanitaire que vit le pays, à l'instar d'autres pays du monde, outre le confinement sanitaire et les mesures d'interdiction de circulation interwilayas", a précisé le communiqué.

Concernant la répartition des taux de permanence, cinq directions régionales sur sept ont réalisé un taux de couverture de 100%.

Il s'agit des directions régionales d'Alger, Ouargla, Blida, Batna et Saïda, suivies par celle d'Annaba avec un taux de 99,97%, puis celle de Béchar (98,52).

A cette occasion, le ministère du Commerce a remercié tous les commerçants, réquisitionnés et non réquisitionnés, pour leur engagement à fournir un service public de qualité au profit des citoyens, notamment en cette c onjoncture sanitaire particulière.

Le ministère du Commerce avait annoncé, la semaine écoulée, la mobilisation de 47.599 commerçants au niveau national pour assurer la permanence de l'Aïd El Adha, à l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation.

Selon le ministère, 47.599 commerçants ont été réquisitionnés dont 5.823 activant dans la boulangerie, 32.479 dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 8.829 dans des activités diverses, outre 468 unités de production (184 laiteries, 242 minoteries et 42 unités de production d’eaux minérales).

En outre, 1.956 agents de contrôle ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du programme des permanences.

De son côté, l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) avait appelé tous les commerçants inscrits sur les listes de permanence durant les deux jours de l'Aïd el Adha à se conformer au programme tracé.