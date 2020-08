Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El -Mahdi Oualid a révélé, mardi, à M’sila que le Fonds d'investissement visant à financer les Start-up deviendra effectif dans les prochains jours.

Visitant une exposition de Start-up dans l'incubateur de l'université de M’sila, le ministre a affirmé que ce Fonds sera "opérationnel au cours des prochains jours, et apportera le soutien nécessaire aux Start-up et œuvrera à les accompagner durant leur parcours économique".

M. El Mahdi Oualid a ajouté que la création d'une plate-forme numérique par le ministère délégué dont il a la charge, "constituera un lien entre les opérateurs et les acteurs du domaine", assurant que celle-ci sera "bientôt" opérationnelle. Le ministre délégué a salué, par ailleurs, le rôle des incubateurs de Start-up activant dans les universités en tant que "source importante de l'économie de la connaissance", révélant que "son département ministériel délégué se concentre actuellement sur l'amélioration de l'aspect juridique relatif à la promotion des Start-up afin de l' adapter aux spécificités de ces entreprises".

Il a fait savoir en outre que "le nouveau système juridique permettra de promouvoir la recherche scientifique en créant des entreprises de recherche dans tous les domaines d'activité". Cette annonce a été faite après avoir reçu des explications sur l'activité de l’incubateur de Start-up de l'université de M'sila, qui a réussi depuis 2017 à former plus de 700 chefs d'entreprise en leur délivrant un certificat en "management d’affaires", après une période de formation dispensée au-delà du master. Dans ce même contexte, le recteur de l'université de M’sila Kamel Bedari a indiqué que "le travail de l'incubateur local des entreprises se focalise actuellement sur l’évaluation de trois années de formation dans le domaine du management d’affaires afin de déceler les lacunes et les difficultés auxquelles sont confrontés les patrons de Start-up sur le terrain".

Au cours d’une séance de travail tenue dans la salle Ibn El Haytham du pôle universitaire de M’sila en présence de nombreux porteurs de projets, le ministre délégué a fait état de "l'introduction d'une méthodologie visant à améliorer les performances des Start-up en élaborant un ensemble de textes juridiques relatifs à la promotion de ce type d’entreprises, en plus d'accompagner les porteurs de pro jets sur le plan juridique, financier et fiscal en sus de l'allégement des charges".

M. El Mahdi Oualid a appelé en ce sens, les jeunes à dévoiler leurs capacités et compétences pour accéder à l'économie de la connaissance en maîtrisant les technologies de pointe, seul moyen, selon lui, de valoriser leurs innovations comparables à celles des pays développés dans ce domaine.

A l'issue de sa visite à M’sila, le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de l'Economie de la connaissance et des Start-up, a exhorté les représentants des médias à mettre en valeur les potentialités des Start-up et à les faire connaitre, tout en soulignant la dimension créative caractérisant ce type d'économie moderne.