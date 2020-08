Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a fait état mardi à Alger de plans pour le lancement de plusieurs projets de partenariat avec des entreprises chinoises dans plusieurs domaines d’activités industrielles.

Au terme de sa rencontre avec le Directeur général de la filière algérienne de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), Zhong Benfeng, le ministre a indiqué que la rencontre a porté sur "l’avenir et perspectives des relations entre le secteur public et privé algérien et les sociétés chinoises en général et l’entreprise CCECC en particulier".

A cet effet, le ministre a précisé que la société CCECC a proposé "le financement et l’adhésion, non pas en tant qu’entrepreneurs comme par le passé mais plutôt en tant qu’investisseurs et partenaires dans plusieurs projets considérés comme étant importants pour l’économie nationale".

Entre autres domaines d’investissement proposés, M. Aït Ali a cité "la réalisation et la gestion des zones industrielles et zones d’activités, le renouvellement du matériel industriel et la relance de certains groupes et secteurs à l’arrêt", considérant que la société CCECC dispose de l’expertise technique et des moyens financiers pour la réalisation de ces projets.

Parallèlement aux propositions de la société chinoise, le ministre a précisé que la partie algérienne a présenté à l’entreprise "la nouvelle vision algérienne pour relancer l’économie, les textes et les nouvelles législations qui permettent d’établir des partenariats" avec une nouvelle approche.

De son côté, M. Zhong Benfeng a déclaré que son entreprise a "présenté au ministre ses potentialités dans plusieurs domaines industriels", ajoutant qu’elle "souhaite contribuer au développement du secteur industriel en Algérie".

Présente en Algérie depuis 1985 dans plusieurs projets, l’entreprise CCECC active dans plusieurs domaines dont les chemins de fer, les tunnels, les routes, les ports et aéroports.

Au plan international, la société est présente dans 103 pays à travers les régions du monde (Asie, Europe, Afrique et Amérique).