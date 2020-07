La France "n'est pas dans une deuxième vague" de l'épidémie du nouveau coronavirus, a assuré, mercredi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, appelant à "ne pas lâcher" les gestes de prévention et les efforts pour l'éviter.

"On est dans la poursuite d'une épidémie à plus ou moins bas bruit selon les pays et les villes concernées", a expliqué le ministre sur LCI, faisant état de clusters qui "émergent" et de "signaux d'alerte" en provenance de certains hôpitaux avec une tendance à l'augmentation du nombre d'admissions.

"Nous enregistrons un certain nombre de diagnostics chez des patients plus jeunes", a-t-il souligné, insistant sur l’importance du "comportement collectif" et de l'action "déterminée" des pouvoirs publics pour éviter une deuxième vague de l'épidémie qui a fait plus de 30.000 morts en France. Le ministre a déploré en outre le relâchement des Français face à la pandémie, pointant du doigt des "gens qui ne respectent pas les règles" préventives dont la distanciation sociale et le port du masque de protection dans les espaces clos et les transports en commun.

"Il ne faut pas lâcher maintenant" les gestes de prévention contre le coronavirus, a-t-il dit.

La Direction générale de la Santé avait alerté d’une "nette augmentation" de la circulation de Covid-19, avec plus de 2.500 cas recensés entre vendredi et dimanche derniers et la détection de 130 clusters actifs dans différentes régions du pays. Quelques jours auparavant, le Conseil scientifique, instance mise en place pour éclairer l’exécutif français dans la gestion de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, s’était inquiété de la possibilité d’une deuxième vague en France à l’automne. Dans ce contexte, le gouvernement a imposé depuis le 20 juillet le port obligatoire du masque de protection dans tous les lieux clos ouverts au public sur l'ensemble du territoire français.