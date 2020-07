Le Brésil a signalé mardi 921 nouveaux décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de morts dans le pays à 88.539.

Au cours de la même période, les tests ont détecté 40.816 nouvelles infections, pour un total de 2.483.191, a annoncé le ministère de la Santé.

Le Brésil est l'un des pays les plus durement touchés par le COVID-19, juste derrière les Etats-Unis, tant en termes de nombre de cas que de celui de décès. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du Brésil, est l'épicentre de l'épidémie dans ce pays d'Amérique latine, avec 487.654 infections et 21.676 décès, suivi par celui de Rio de Janeiro, avec 159.639 infections et 13.033 décès, et celui de Ceara, avec 165.550 cas et 7.613 décès.