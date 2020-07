Plus de 16.769.080 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 9.555.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mardi, 6.307 nouveaux décès et 244.718 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.592 nouveaux morts, le Brésil (921) et le Mexique (854).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 149.260 décès pour 4.352.304 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.355.363 personnes ont été déclarées guéries.

Les autres pays les pays les plus touchés sont le Brésil avec 88.539 morts pour 2.483.191 cas, le Royaume-Uni avec 45.878 morts (300.692 cas), le Mexique avec 44.876 morts (402.697 cas), et l'Italie avec 35.123 morts (246.488 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a dénombré un total de 84.060 cas (101 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.944 guérisons.

L'Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 208.919 décès pour 3.116.136 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 188.718 décès (4.527.911 cas), les Etats-Unis et le Canada 158.200 décès (4.467.181 cas), l'Asie 59.913 décès (2.641.771 cas), le Moyen-Orient 26.334 décès (1.123.083 cas), l'Afrique 18.496 décès (875.652 cas), et l'Océanie 207 décès (17.350 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé.