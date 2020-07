Quelque 200 hectares de végétation, toutes essences confondues, ont brûlé ces dernières 24 heures dans la wilaya de Bejaia, dans des incendies favorisés par la forte canicule qui y règne, apprend-t-on de la protection civile.

Durant ce laps de temps, pas moins de 30 départs de feu ont été signalés dont cinq jugés particulièrement important du fait des dégâts infligés au couvert végétal, et des menaces encourues par des habitations proches.

Aucune victime humaine, ni dommage d’habitation n’ont été toutefois déplorés, a-t-on précisé.

Parmi ces grands feux, deux ont été particulièrement sinistre.

Le premier a concerné la région d’Imaarathene dans le massif forestier de Barbacha, à 65 km au sud-est de Bejaia, qui et venu à bout au-delà des essences forestières, de plusieurs vergers agricoles dont des oliviers et figuiers (20 ha) et des ruches d'abeilles.

Le feu, apparu au creux d’un ravin vers 13h20 s’est vite propagé en hauteur, animé essentiellement par de la broussaille et des herbes sèches, avant d’atteindre au sommet les grands arbres. En deux heures de combustion, il a fait tout cramer sur plusieurs kilomètres malgré l’interv ention en force des secours qui ont du engager toutes les unités des localités environnantes, deux hélicoptères, et une colonne mobile.

Des fonctionnaires du service ont même été mobilisés et acheminés par ambulance sur les lieux du sinistre pour prêter main forte à leurs collègues et aux riverains, mobilisés et engagés en masse pour lutter contre la propagation des flammes. Une situation analogue a valu dans la région d’Adekar (ouest), notamment sur le massif de l’Akfadou, théâtre d’un incendie qui a ravagé pas moins de 70 hectares et qui a nécessité une mobilisation générale pour le circonscrire, a-t-on signalé.

Ce mois de juillet, a été particulièrement "chaud" sur le front des feux, qui, ont brulé plus de 1.000 hectares de végétation contre 723 hectares en 2019 à la même période, a-t-on encore ajouté. Alors que la plupart des feux ont été éteint en fin de soirée, ce lundi matin, une dizaine de nouveaux sinistres, réparties autant à l’est qu’a l’ouest, ont été signalés.