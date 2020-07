La police de l'urbanisme et de la protection de l’environnement a enregistré 8.012 infractions à travers tout le territoire national, durant le deuxième trimestre 2020, dont 3621 infractions liées à l’environnement et 4.391 autres liées à l’urbanisme, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de le sureté nationale (DGSN).

Les infractions liées à l’urbanisme concernent particulièrement les constructions anarchiques et les constructions sans permis ou non conformes aux normes, tandis que les infractions liées à l’environnement concernent particulièrement le jet anarchique des déchets et de résidus de travaux de construction sur la voie publique et les espaces verts, ajoute la même source. Les brigades de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement ont établi, durant la même période, 8.038 procédures administratives et judiciaires, rappelant que lesdites brigades travaillent pour l’application des lois relatives à l’urbanisme et à la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyen s afin de "contribuer à la préservation d’un environnement sain et la prévention contre les maladies et les épidémies à l’instar de la crise sanitaire que traverse le pays à cause de la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), précise le communiqué.

A cette occasion, la DGSN a rappelé le numéro vert 1548 et le numéro du secours 17, pour recevoir les signalements 24h/24h et ses supports numériques de communication, en l’occurrence son site internet, sa page Facebook et son compte Twitter.