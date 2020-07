"La CAF entend assurer l’utilisation de stades appropriés et de haute qualité, afin que les joueurs et les supporters puissent savourer ce merveilleux sport qu’est le football ", a indiqué la CAF dans son document.

L’homologation des différents stades de football sera à nouveau examinée par les inspecteurs de la CAF et leurs équipes d’experts chargées du contrôle de qualité.

"Plusieurs aspects doivent être rigoureusement évalués dans les stades africains, liés au terrain, aux projecteurs, au confort, à la sûreté, à la sécurité des spectateurs, des joueurs et des officiels, des installations des médias", précise l’instance continentale. Des critères précis qui serviront de baromètre pour valider ou pas le terrain de jeu officiel conformément à la circulaire de la CAF.

Le document en question établit une politique d’homologation des stade s de haute qualité pour les compétitions de la CAF. Enfin, la CAF a lancé des projets de visites des stades à travers le continent, par lequel une équipe "d’inspecteurs de stades CAF hautement qualifiés, accompagnés de légendes du football, inspecteront des stades". Aucune date n’a été avancée pour la programmation de ces visites d’inspection. Pour rappel, l’ensemble des compétitions organisées par la CAF sont suspendues depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).