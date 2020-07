Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire. Il comptabilise 40 points, soit trois de plus que l'ES Sétif et le MC Alger, qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun. Contrainte de recourir à une consultation écrite auprès des membres de l'assemblée générale, suite au refus de la tutelle d'organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx), l'instance fédérale a validé le choix B3, adopté à la majorité par les membres de l'AG. Il prévoit la désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation. Dans le formulaire envoyé aux 112 membres de l’AG, il était question d’abord de choisir entre A et B : poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option a été cochée, chaque membre a eu à choisir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation. La validation du choix B3 est synonyme ainsi d'un léger remaniement apporté au nouveau système de compétition pyramidal, adopté par l'AGEx le 17 septembre 2019, avec notamment une Ligue 1 professionnelle composée de 20 clubs et une Division 2 de deux groupes de 18 formations chacun. Outre les 16 clubs de l'élite, les quatre premiers de la Ligue 2 accéderont en Ligue 1, alors que les huit premiers clubs des différents groupes de la Divion nationale amateur (DNA) seront promus en Division 2. La consultation écrite a permis à 96 membres sur l’ensemble des 112 (85,7%) composant l’AG de s'exprimer, alors que 16 autres (14,3%) ont préféré s’abstenir, dont la Ligue de football professionnel (LFP). Trois membres ont transmis une fiche non renseignée. Sur l’ensemble des 32 clubs composant les deux Ligues professionnelles, seules la JS Kabylie et l’ES Sétif ne se sont pas exprimées. Pour rappel, le Bureau fédéral de la FAF a maintenu à deux reprises sa décision prise le 30 avril pour la poursuite de la saison 2019-2020, tout en précisant que seuls les pouvoirs publics sont habilités à décider d'un éventuel retour aux activités sportives et footballistiques. Mais le 9 juillet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser "pour le moment" la reprise des compétitions.

Composition de la Ligue 1 professionnelle et de la Division 2 en 2020-2021

Composition de la Ligue 1 professionnelle et de la Division 2 lors de la saison 2020-2021, à l'issue de la validation mercredi par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni en session extraordinaire, de l'arrêt de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19 :

Ligue 1 professionnelle de 20 clubs :

CR Belouizdad, ES Sétif, MC Alger, JS Kabylie, CS Constantine, JS Saoura, AS Aïn M'lila, MC Oran, USM Alger, Paradou AC, USM Bel-Abbès, ASO Chlef, CA Bordj Bou Arrèridj, US Biskra, NA Husseïn-Dey, NC Magra, Olympique Médéa, JSM Skikda, WA Tlemcen, RC Relizane

Division 2 de 2 groupes (18 clubs chacun) :

Clubs maintenus de la saison 2019-2020 :

RC Arbaâ, AS Khroub, MCE Eulma, ASM Oran, DRB Tadjenanet, USM Annaba, MC Saïda, Amel Boussaâda, OM Arzew, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, USM El-Harrach

Clubs promus de la Division nationale amateur (DNA) :

Groupe Centre : CR Béni-Thour, WA Boufarik, ES Ben Aknoun, CRB Aïn Oussera, IB Lakhdaria, WR M'sila, RC Kouba, (JS Haï Djebel ou CRB Dar El-Beïda ou USM Blida, ces trois clubs ont le même nombre de points, ndlr)

Groupe Est : CRB Ouled Djellal, MO Constantine, MSP Batna, CA Batna, US Chaouia, USM Khenchela, HB Chelghom-Laïd, NRB Teleghema

Groupe Ouest : CR Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly, RCB Oued R'hiou, SC Aïn Defla, JSM Tiaret, SKAF Khemis Meliana, US Remchi.