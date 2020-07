Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères du Royaume frère d'Arabie Saoudite, l'Emir Faiçal Ben Ferhan Al Saoud, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la République

Lors de cette audience, les deux parties ont "procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et à l'examen des voies à même de l'approfondir et la diversifier, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement marquant le partenariat entre les deux pays frères", précise le communiqué.

Cette rencontre a été également une opportunité pour se concerter et échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, à leur tête la crise libyenne, ajoute le communiqué de la présidence de la République. .

«Le Royaume d’Arabie Saoudite "engagé" à coordonner avec l’Algérie pour parvenir à un règlement pacifique de la crise libyenne»

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, l’Emir Faisal bin Farhan, a mis en avant mardi depuis Alger, l’engagement de son pays à "coordonner avec l’Algérie pour parvenir à une solution pacifique à la crise libyenne et permettre ainsi à ce pays de recouvrer sa sécurité et sa stabilité", soulignant le rôle primordial des pays du voisinage dans cette question.

S’exprimant au terme de l’audience accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie saoudienne a insisté sur "le rôle important et central des pays du voisinage dans le règlement pacifique du conflit en Libye en vue de protéger ce pays frère contre le terrorisme et les ingérences étrangères", déclarant "nous nous engageons à coordonner avec l’Algérie et nous allons tenter avec les pays du voisinage de parvenir à un règlement qui préserve ce pays et lui permette de retrouver sa stabilité".

Il a relevé dans ce sens "une convergence de vues entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie quant aux défis qui se posent pour la région".

L’audience a également porté sur "les questions d’intérêts communs", selon l’émir saoudien qui a indiqué qu’il a été convenu de la "nécessité de promouvoir les relations bilatérales à davantage de progrès et de coordination" Il a dit avoir transmis "les salutations du Serviteur des Saints Lieux, et du Prince héritier au Président Tebboune et au Peuple algérien frère".