La Fédération mondiale de Badminton (BWF) a annoncé, mercredi sur son site, l'annulation de ses compétitions programmées pour le mois de septembre.

Il s'agit des tournois de Yonex Taipei Open 2020 (01-06 septembre), Open de Corée (08-13 septembre), Victor China Open (15-20 septembre) et Daihatsu Yonex Japan Open (22-27 septembre). " Cette décision est prise à la lumière des développements en cours entourant la propagation du COVID-19, et dans le meilleur intérêt de la santé de tous, car nous estimons que le bien-être de toutes les personnes impliquées est le plus important en ce moment ", a indiqué l’instance mondiale, assurant qu’une mise à jour sur le reste des tournois pour 2020 sera faite en temps opportun. L'Algérie devrait abriter deux tournois internationaux en octobre prochain à Alger. L'Open seniors (individuel/garçons et filles) du 22 au 25 octobre et à travers cette compétition, les athlètes concourront pour des points afin d’améliorer leur classement international pour une éventuelle place aux JO-2021. Le second tournoi concernera la catégorie des junior s (individuel/garçons et filles) et devrait avoir lieu du 26 au 28 octobre prochain.