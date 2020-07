Les démocrates du Sénat américain ont critiqué sévèrement mardi le bilan du secrétaire d'Etat Mike Pompeo à la tête du Département d'Etat en lui reprochant notamment sa "mauvaise gestion" pour les ressources humaines, rapportent des médias. Dans un rapport de 46 pages, intitulé "Diplomatie en crise : la dévastation du Département d'Etat par l'administration Trump", les sénateurs démocrates ont indiqué "que sous le mandat de M. Pompeo, des postes de haut niveau critiques demeurent vacants, onze postes de sous-secrétaire d'Etat n'étant pas pourvus ou se trouvant occupés par des fonctionnaires intérimaires".

La difficulté de pourvoir ces postes est due, précise le rapport, au fait que de "nombreux candidats au postes de sécurité nationale n'ont pas le caractère ni les aptitudes attendus de la part de diplomates américains, et leurs nominations languissent donc au Sénat".

Le Département d'Etat de M. Pompeo est également "truffé d'allégations de représailles", indique le rapport, ajoutant que cela produit un bureau qui se sent "assiégé", "démoralisé", "paralysé" et "au plus bas".

L'éviction de l' ancien inspecteur général du Département d'Etat Steve Linick en mai, qui menait des enquêtes liées à M. Pompeo au moment de son licenciement, "n'a fait qu'aggraver cette réalité", d'après le document. Le président des Etats-Unis Donald Trump avait renvoyé M. Linick sur recommandation de M. Pompeo, en raison d'allégations selon lesquelles l'inspecteur général et son bureau organisaient des "fuites vers les médias".

Selon la chaîne américaine d'information CNN, cependant, une enquête menée par l'inspecteur général du Pentagone n'a trouvé aucune preuve de ces informations, et M. Linick avait été innocenté antérieurement à sa révocation.