Les Etats-Unis ont salué mardi le nouvel accord de cessez-le-feu décrété entre le gouvernement afghan et les talibans et ont espéré un début de négociations rapide.

"Je salue les annonces d'un cessez-le-feu" pour le début de l'Aïd el-Adha vendredi, a déclaré Ross Wilson, un haut diplomate américain à Kaboul. "J'espère que les deux parties rempliront leurs engagements et débuteront rapidement des négociations inter-afghanes", a-t-il écrit sur Twitter.

Les talibans ont décrété mardi un cessez-le-feu de trois jours, que le gouvernement afghan a ordonné aux forces de sécurité de respecter, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha qui commencera vendredi.

L'annonce de cette deuxième trêve de la part des talibans en un peu plus de deux mois est intervenue après que le président afghan Ashraf Ghani a déclaré le même jour espérer l'ouverture de négociations de paix "directes" avec les insurgés "dans une semaine".

Le gouvernement afghan a, peu de temps après, donné l'ordre à "toutes les forces de sécurité et de défense de respecter le cessez-le-feu", a déclaré un porte-parole du président Ghani.

"Pour démontrer l'engagement du gouvernement envers la paix, la République islamique achèvera bientôt la libération de 5.000 prisonniers talibans", avait auparavant assuré le chef de l'Etat dans une allocution au palais présidentiel, disant espérer avec ce geste "l'ouverture de négociations directes avec les talibans dans une semaine".

Ashraf Ghani a en outre exhorté les talibans à accepter "un cessez-le-feu permanent et complet" pendant la durée des pourparlers destinés à tenter d'en finir avec presque 19 ans de guerre en Afghanistan.

"La balle est maintenant dans le camp des talibans et de la communauté internationale", a-t-il à cet égard souligné.

Les pourparlers de paix devaient initialement commencer le 10 mars, mais cette date a été dépassée en raison d'une situation politique confuse à Kaboul et d'une stagnation du processus d'échange des prisonniers, dont l'achèvement est exigé par les rebelles pour retourner aux négociations juste après l'Aïd.

Entretemps, les affrontements se sont poursuivis en Afghanistan, les talibans ayant quasi quotidiennement attaqué les forces de sécurité. Les talibans avaient déjà décrété un cessez-le-feu de trois jours en mai à la fin du mois du ramadhan. Les troupes gouvernementales avaient également observé cette trêve, mais celle-ci avait vite été romp ue, avec la reprise d'attaques sanglantes par les talibans.