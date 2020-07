"Nous sommes profondément préoccupés par les circonstances et les conditions de sa détention. L’UE a toujours appelé au plein respect des accords bilatéraux entre Israël et l’OLP, en particulier en ce qui concerne El-Qods-Est", a déclaré Sven Kuhn von Burgsdorff le représentant de l’UE à El-Qods, selon des mêmes sources.

"Nous avons également appelé à plusieurs reprises Israël à respecter le droit international humanitaire et les obligations en matière de droits de l’Homme envers tous les prisonniers ", a-t-il ajouté. "La détention de Palestiniens, qui sont considérés comme des personnes protégées conformément à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève, dans des prisons en Israël est contraire à l’article 76 de la quatrième Convention de Genève qui interdit le transfert de prisonniers hor s du territoire occupé. Les détenus ont entre autres droits d'avoir accès à une assistance juridique et bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable ou être libérés", a-t-il conclu.