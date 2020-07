Sept militaires congolais ont été tués mardi dans une embuscade tendue par le groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) dans le parc des Virunga, joyau naturel et touristique dans l'est de la République démocratique du Congo, ont rapporté des médias citant des sources locales.

Un groupe de militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) "est tombé dans une embuscade de présumés ADF dans le parc des Virunga (...) Le bilan provisoire est de sept morts", ont annoncé les chercheurs du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST).

Le lieutenant Antony Mualushayi, un porte-parole de l'armée dans la région, cité par l'AFP a confirmé l'incident : "Il y a eu affrontement entre nous et les ADF". L'accrochage a eu lieu à l'est de Kididiwe dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Le parc des Virunga est situé entre le volcan de Nyiragongo et la chaîne des Rwenzori dans la région de Beni, au Nord-Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, cette réserve naturelle est menacée par l'activisme de nombreux groupes armés dont les ADF dans cette région troublée. A l'ori gine, les ADF sont des rebelles ougandais qui se sont repliés dans l'est de la RDC en 1995. Leur enrôlement s'est élargi depuis à d'autres nationalités. Les ADF sont accusés par les autorités congolaises et les Nations unies d'être responsables des massacres de plus de 1.000 civils dans la région de Beni depuis 2014.