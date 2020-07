Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mardi de prolonger d'un an l'embargo sur les armes en Centrafrique en proie à des violences depuis 2013.

Le Conseil de sécurité à décidé à l'unanimité lors d'un vote qui s'est tenu lors d'une réunion diffusée en direct et en ligne, de renouveler pour un an l'embargo sur les armes en République centrafricaine (RCA). Depuis 2013, la Centrafrique est confrontée à des affrontements qui ont forcé plus du quart de ses 4,7 millions d'habitants à fuir leur domicile.

Si les violences ont diminué depuis la signature d'un accord de paix en février 2019, deux tiers du territoire échappent toujours au pouvoir central. Dans un rapport publié à la mi-juillet, un groupe d'experts de l'ONU avait évoqué un "afflux de combattants étrangers" en Centrafrique. L'embargo sur les armes, en vigueur depuis 2013, avait été prolongé pour six mois en janvier.