Le dispositif de coordination établi entre la Banque d'Algérie (BA) et Algérie Poste (AP) sous la supervision du ministère des Finances va permettre une mobilisation maximale de liquidités nécessaires au niveau des bureaux de poste, a indiqué hier le directeur général d'Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani.

Ce dispositif a d'ores et déjà permis à Algérie Poste la mobilisation pour le mois de juin seulement un montant de 285 milliards de DA au niveau des retraits des succursales de la BA et aussi de mobiliser au niveau des encaissements et des virements au niveau des bureaux de poste d'un montant à hauteur de 91 milliards de DA, a relevé, M. Dahmani lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale.

"Depuis le début de l'année, Algérie Poste a retiré 1.742 milliards de DA auprès de la banque d'Algérie et a pu mobiliser jusqu'au 20 juillet dernier plus de 693 milliards de DA d'encaissement au niveau des bureaux de poste" a-t-il précisé. "Tous les moyens ont été mis en place pour mobiliser le maximum de liquidités pour pouvoir répondre aux beso ins de la clientèle à la veille de l'Aid El Adha, assure-t-il. S'agissant des mesures prises afin de régler le problèmes de liquidités, M. Dahmani a mis en avant la possibilité de faire des retraits à travers les guichets automatiques des billets (GAB) d'Algérie poste et ceux des banques.

"Algérie Poste dispose actuellement de 1.400 GAB et les retraits des clients d'Algérie poste via les GAB des Banques ne constituent que près de 10%", a- t-il tenu à préciser. Il a expliqué que les clients d'Algérie poste détenteurs de cartes monétiques EDDAHABIA qui sont au nombre de 6 millions peuvent procéder à des opérations de retrait au niveau des guichets automatiques des banques lorsqu'il y a perturbation de liquidité au niveau du réseau postal.

"L'utilisation des guichets automatiques des billets (GAB) d'Algérie poste et ceux des banques, mis en place depuis janvier 2020, a permis aux clients d'Algérie poste de pouvoir retirer uniquement pendant le mois de juin dernier un montant de 8 milliards de DA au niveau des GAB des banques", a souligné, M. Dahmani. Le responsable a assuré que la promotion des moyens électroniques de paiement demeure la solution idéale pour faire face définitivement aux problèmes de liquidités. "Il existe parmi les mesures prises par les pouvoirs publics, les opérations d'entraide entre les wilayas qui connaissent soit un excès soit un déficit en liquidité", a-t-il rappelé ajoutant "cette mesure prise en concertation avec la BA a permis d'alimenter en liquidités un nombre de bureaux de poste dans plusieurs wilayas du pays".

Des mesures prises à l'égard des retraités pour éviter les grandes affluences

M. Dahmani a affirmé qu'il existait actuellement en Algérie plus de 3 millions de retraités disposant de comptes courant postaux. "Des mesures ont été prises à l'égard de cette catégorie de clients pour éviter les grandes affluences dans les bureaux de poste et qui concernent principalement la mise en place d'un système de procuration exceptionnelle (téléchargeable) qui permet aux proches des personnes âgées de faire des retraits à leurs places", a expliqué le responsable.

"Il a été mis en place un nouveau calendrier pour étendre la période des virements des retraites et des allocations qui était de 3 jours pour l'élargir sur 10 jours", a-t-il dit.

Il a ajouté que ces mesures sont entrées en vigueur en ce mois de juillet et ont permis d'aplatir la courbe d'affluence des retraités au niveau des bureaux de poste.

Algérie Poste dispose actuellement 4.050 bureau de poste à travers le territoire national et 27 millions comptes dont 22 million s sont des comptes actifs.

Le Premier ministre, M.Abdelaziz Djerad, avait présidé, mardi, une réunion interministérielle consacrée à l’examen de la situation de la disponibilité des liquidités dans le réseau postal face à la pression de la demande de la clientèle qui s’exerce à travers les titulaires de 22 millions de comptes de chèques postaux actifs.