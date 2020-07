La valeur des exportations dans la wilaya de Mila s'élève à plus de 204 280 euros au cours des six (6) premiers mois de l’année 2020, a-t-on appris mardi, du directeur local du commerce, Dridi Gasmi.

Dans une déclaration à l’APS, ce responsable a affirmé que le montant réalisé au cours de cette période est le fruit de 27 exportations, dont 16 concernent l’exportation de l’oignon vers l’Italie et 11 opérations d’exportation de fibres de polyester vers la Tunisie. Selon M. Gasmi, la quantité globale des exportations relatives à ces deux produits par la wilaya de Mila est estimée à plus de 587 tonnes, à savoir 395 tonnes d'oignons et plus de 192 tonnes de fibres de polyester.

Le directeur local du commerce a déclaré par ailleurs, que les exportations de la wilaya de Mila ont quelque peu diminué cette année comparativement à la même période de l'année précédente, au cours de laquelle les exportations ont atteint environ 207 284 euros à l’issue de 27 opérations. Dans ce contexte, la même source a précisé que durant l’exercice précédent, plus de 1 564 tonnes d'oignons ont été exportées (5 opérat ions), 3 tonnes de pâtes pour piles alcalines (une seule opération), 27 tonnes d’escargot (4 opérations) et 303 tonnes de fibres de polyester (14 opérations) et une seule exportation portant sur environ 20 tonnes de biscuits.

Précisant que les pays concernés par ces exportations sont l’Italie, la Tunisie et la Guinée, M. Gasmi a attribué les raisons de la baisse actuelle de la valeur et de la quantité des exportations (-1,44% et -24,93%, respectivement) à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'aux problèmes rencontrés par les exportateurs, dont le nombre n'a pas diminué, selon lui, au cours des six premiers mois de l’année 2020 par rapport à la même période de l'année dernière, soit 4 exportateurs.