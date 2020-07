L’ulcère gastroduodénal est une maladie qui touche la paroie de l’estomac. Elle est causée par une bactérie mais il est important de respecter une certaine hygiène de vie pour avoir plus de chance de l’éviter.

Il faut à tout prix éviter la prise à jeun de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool, le tabac… Ces facteurs sont souvent mis en cause dans les ulcères de l'estomac. Mais la grande responsable, c'est une bactérie, Helicobacter pylori, résistant à l'acidité, qui causerait environ 80% des ulcères gastroduodénaux. Une meilleure hygiène de vie peut toutefois aider à prévenir la maladie.

- Les aliments à éviter : le vinaigre, les cornichons, la moutarde, les plats épicés, les aliments gras, le café, le chocolat, les agrumes, les tomates, la menthe, le lait et les oignons.

- Ne fumez pas car le tabac augmente l'acidité dans l'estomac.

- Evitez de prendre des médicaments anti-inflammatoires ou de l'aspirine en dehors des repas ou buvez avec un grand verre d'eau. Certains antibiotiques peuvent aussi irriter la muqueuse de l'estomac, ne les prenez pas non plus sans boire ou manger, encore moins juste avant de vous coucher.