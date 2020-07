Plusieurs assiettes foncières ont été dernièrement récupérées par voie de justice dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj en vue d’y implanter des projets d’habitat accusant du retard de lancement, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Destinés initialement à accueillir des projets d’investissements qui n’ont pas été effectivement concrétisés, ces terrains récupérés par voie judiciaire seront en priorité réservés aux projets de logements de la formule location-vente de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) non-lancés "faute d’assiettes foncières", ont indiqué les mêmes services.

La même source a assuré aux souscripteurs AADL que "le projet 854 unités location-vente qui faute de terrain n’a pas été lancé depuis 2012 sera engagé dans les plus proches délais".

Aussi, 654 unités seront ainsi réalisées sur trois sites au chef-lieu de wilaya et 200 autres unités sur un terrain récupéré à Oued El Maleh à l’entrée Nord de la ville, a -t-on fait savoir.

Dans la commune d’El Anacer, un terrain récupéré accueillera en outre 500 unités de cette même f ormule de logements, est-il souligné. Inscrit en 2016, un quota de 1000 logements AADL sont actuellement en cours de réalisation à l’entrée de la ville de Bordj Bou Arreridj. Un premier lot de ce quota sera remis avant fin septembre prochain, est-il encore noté.