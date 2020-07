L’introduction de ces nouvelles spécialités dans le cursus universitaire, à savoir l’informatique et les mathématiques, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique, de répondre aux exigences de la modernisation, permettra de renforcer le choix de la formation universitaire aux étudiants, a indiqué le directeur du centre, le professeur, Aboubakr Moussa .

Cet établissement relevant de l’enseignement supérieur dispose actuellement de deux spécialités, à savoir les sciences juridiques, et sciences économiques et commerciales, a-t-il ajouté . Les responsables de ce pôle scientifique ambitionnent l’ouverture à moyen terme de nouvelles spécialités , dont notamment les longues, et la technologie, dans le cas de la levée de gel sur le projet de 1.000 places pédagogiques, ce qui permettra d’assurer une meilleure prise en charge péda gogique, et aussi l’élargissement des possibilités d’intégrer d’autres spécialités, a-t-il précisé.

Le centre sera également renforcer au titre de la nouvelle saison universitaire d’un nouveau staff pédagogique, pour assurer un encadrement performant aux étudiants, a fait savoir le même responsable. S’agissant de la reprise des activités pédagogiques dans la situation sanitaire actuelle provoquée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) , il a indiqué qu’une cellule a été mise en place chargée du suivi de la clôture de la saison universitaire et la préparation de la prochaine rentrée universitaire. Elle est chargée également de la mise en œuvre de toutes les mesures préventives au niveau des services et structures du centre universitaire, et d’assurer une rentrée progressive des étudiants dans de bonnes conditions sanitaires et pédagogiques, a-t-il expliqué. Le centre universitaire Cheikh Amoud Ben Mokhtar d’Illizi a recensé au titre de la dernière saison universitaire 968 étudiants répartis dans les spécialités des sciences juridiques, et sciences économiques et commerciales, encadrés par 30 enseignants, tous grades confondus.