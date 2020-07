Les rapports d’observateurs relèvent un net regain de l’activité du virus Covid-19, un peu partout dans le monde, et particulièrement dans les régions où le déconfinement a été précipité, et, également, là où les règles de distanciation et de protection ne sont pas observées.

L’Algérie n‘est pas à l’abri de cette tendance à la hausse des cas de contamination : « Une recrudescence des cas de contamination enregistrée durant le mois de juillet en cours fait d'Oran une des wilayas les plus touchées après Alger, Sétif et Blida, avec une augmentation de 150% par rapport aux mois de mars, avril, mai et juin cumulés », a indiqué à l’APS, un responsable de la santé de la wilaya d’Oran.