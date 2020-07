Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et 1.231 autres ont été blessées dans 1.031 accidents de la route survenus à travers les différentes régions du pays,durant la période du 19 au 25 juillet en cours, indique mardi un bilan des services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M'Sila avec cinq (05) personnes décédées et 35 autres blessées suite à 25 accidents de la route, précise la même source.

En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 2.987 interventions pour procéder à l'extinction de 2.564 incendies urbains, industriels et autres, a-t-on noté, relevant que 6.538 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 5.995 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Par ailleurs, et concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid 19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 906 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale".Ces unités ont également effectué 1.104 opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas, ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, avec la mobilisation pour les deux opérations de 4.600 agents de la Protection civile tout grade confondu et 668 ambulances et 598 engins d’incendies.