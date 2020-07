Le ministre des Travaux publics Farouk Chiali a procédé lundi, à la mise en service du premier tronçon de la route reliant le port commercial de Mostaganem à l’autoroute est-ouest sur 33 kilomètres.

Le tronçon, qui comprend 76 structures d’assainissement, 18 ponts, un échangeur, une trémie et une voie express, a été réalisé sur une distance de 33 km par des sociétés nationales sous la supervision du groupe public "Cosider" avec ses filiales Cosider travaux publics et Cosider ouvrages d’art. A cette occasion, Farouk Chiali a insisté sur la livraison du restant du projet qui comprend 66 structures d'assainissement, 10 viaducs, un échangeur, un pont et une voie express sur 28 km dans le territoire de la wilaya de Relizane avant la fin de l'année en cours.

Le ministre a souligné, à l'occasion, que la priorité dans l'octroi de projets de base revient aux sociétés nationales publiques et privées qui ont prouvé leur efficacité dans le domaine.

Il a ensuite inauguré une piste de randonnée sur la façade maritime "Ahmed Ben Bella" à Salamandre (commune de Mostaganem), réalisée dans le cadre du projet de protection de la côte mostaganémoise pour une enveloppe financière totale de 728 millions DA, selon les explications fournies par les responsables du secteur. Le couloir s'étend sur 400 mètres entre le port de pêche et de plaisance de Salamandre et la zone rocheuse "La Falaise" avec une esplanade de 22 mètres de largeur avec vue sur la mer, ce qui l’habilite à devenir une destination privilégiée et une bouée d’oxygène pour les familles, les estivants et les amateurs de la pêche.

Dans la commune d'Ain Sidi Cherif (10 km au sud de Mostaganem), un projet d’aménagement de deux chemins sur 2,8 kilomètres, a été réceptionné dans le cadre du désenclavement. D'un coût de 20 millions DA, le projet d'aménagement des deux chemins s'inscrit dans le cadre du programme de wilaya de prise en charge des zones d'ombre qui prévoit l’aménagement de 195 km de routes et de pistes au niveau de 74 villages pour un coût financier global d'environ 1,593 milliard DA.