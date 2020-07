La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a examiné avec la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, Mme Blerta Aliko, les moyens de renforcer la coopération notamment dans les domaines de l’économie sociale et de solidarité, ainsi que le soutien aux catégories vulnérables, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

L'audience qui s’est déroulée lundi soir au ministère "a permis d’évaluer les projets de coopération réalisés en partenariat avec le PNUD", et "d’échanger les vues sur les moyens de redynamiser les programmes, après la disparition de la pandémie de nouveau coronavirus". Dans ce contexte, "les deux parties ont exprimé leur disposition à renforcer la coopération notamment dans les domaines de l’économie sociale et de la solidarité, ainsi que le soutien aux catégories vulnérables". La ministre a reçu, dans la même journée, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en Algérie, Soraya Hocine avec laquelle "Mme Krikou a passé en revue les différents programmes destinés à la protection et à la promotion des droits de l’enfant en Algérie".

"La rencontre a permis d’évaluer l’action commune entre les deux parties et d’examiner les moyens de lancer de nouveaux programmes au profit de l’enfance", ajoute la même source. "Les deux parties ont exprimé leur disposition à renforcer la coopération dans l’intérêt de l’enfant en Algérie", conclut le communiqué.