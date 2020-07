L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) s’est félicitée des mesures annoncées en Conseil des ministres tenu, dimanche, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour accompagner les opérateurs économiques et artisans à l'effet de faire face aux répercussions socioéconomiques induites par la crise sanitaire.

"L’ANCA se félicite des mesures annoncées en Conseil des ministres qui répondent à ses revendications concernant le gel immédiat des charges financières et fiscales, l’évaluation des préjudices subis par les entreprises et les petits métiers, outre l'allocation d’une aide financière de 30.000 DA destinée aux petits métiers", lit-on dans un communiqué publié par l’association sur son compte Facebook.

Par ailleurs, l’ANCA a mis l’accent, de nouveau, sur l’impératif respect des mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait instruit le Premier ministre, dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs économiques, de procéder immédiatement au gel du paiement des cha rges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques durant la période de confinement.

Le chef de l’Etat a également instruit de procéder à une évaluation des préjudices subis et des manques à gagner enregistrés par les opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les petits métiers.

Cette évaluation devra s’effectuer dans un cadre "transparent" et éviter les "fausses déclarations".

Cette opération doit se faire sur la base d’une "évaluation rigoureuse" de la situation de chaque corporation pendant les quatre derniers mois,a-t-on souligné.