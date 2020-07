Les médicaments permettent aujourd'hui de bien vivre avec son asthme. A condition de bien suivre les prescriptions du médecin et d'avoir toujours son traitement à portée de main.

• Les broncho-dilatateurs d'action rapide et de courte durée sont le plus souvent inhalés (Salbutamol, Terbutaline).

Pris en cas de crises d'asthme, ils entraînent aussitôt un relâchement des muscles des parois des bronches qui permet à l'air de mieux circuler et donc soignent les crises légères instantanément.

• Les corticoïdes (dérivés de la cortisone) inhalés constituent la base du traitement de fond.

Ces médicaments (Béclométasone, Budésonide) tapissent les parois des bronches et diminuent l'inflammation. Ils agissent de façon progressive mais durable, à condition d'être pris tous les jours pendant plusieurs mois ou années, même si tout semble aller bien. En cas de crise sévère, ils peuvent aussi être associés aux bronchodilatateurs de courte durée, ou prescrits sous forme de comprimés, de gouttes ou d'injections.

LE MOT CORTISONE CONTINUE DE FAIRE PEUR

"A tort, lorsqu'il s'agit de produits inhalés, car les doses sont alors infimes (microgrammes) et seuls 10 % des principes actifs vont passer dans la circulation sanguine. Tout au plus, certains enfants atteindront-ils leur taille adulte un peu plus tard que les autres", précise le Dr Nocent-Ejnaini, pneumologue au Centre hospitalier de la Côte basque. Quant au risque accru de mycoses buccales, on le prévient en se rinçant la bouche après chaque inhalation.

• Les bronchodilatateurs de longue durée d'action (Formotérol, Salmétérol) peuvent être ajoutés deux fois par jour aux corticoïdes inhalés, en traitement de fond, quand l'asthme n'est pas bien stabilisé. Ils agissent pendant 12 heures.

• Les antileucotriènes (Montélukast) sont des comprimés anti-inflammatoires prescrits en traitement de fond, en complément des corticoïdes inhalés quand les signes de l'asthme ne sont pas bien contrôlés et dans le traitement préventif de l'asthme d'effort.

• Les anticorps monoclonaux (omalizumab) sont des médicaments injectables sur prescription spécialisée, réservés au traitement de fond des asthmes allergiques sévères.