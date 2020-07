Une étude menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais a montré que ceux qui avaient utilisé des corticoïdes inhalés pour traiter leur asthme avaient des retards de croissance.

Les corticoïdes inhalés sont essentiels dans le traitement de fond des enfants (et des adultes) qui souffrent d'un asthme persistant. Pris tous les jours, ils réduisent l'inflammation des bronches et améliorent le passage de l'air. Ils présentent moins de risques d'effets secondaires que les corticoïdes pris en comprimés mais sur le long terme, ils provoqueraient un retard de croissance chez les enfants. Une étude présentée au congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient actuellement à Barcelone et menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais, indique que les enfants de moins de 2 ans qui inhalent quotidiennement des corticoïdes pour soigner leur asthme montrent des signes de retard de croissance quelques années plus tard.

Selon le Dr Antti Saari, de l'Université de Finlande qui a dirigé cette étude, si ce retard de croissance n'est pas décelé à temps, il peut aboutir à un déficit de croissance de 3 cm à l'âge adulte. Il estime que les médecins devraient y réfléchir à deux fois avant de prescrire des corticoïdes inhalés aux tout jeunes enfants. Certains médecins tempèrent les résultats de cette étude en soulignant que ces médicaments sont cruciaux pour la réduction et le contrôle des crises d'asthme et que leur impact sur la taille des enfants était relativement mineur comparé aux bénéfices sur la santé. "Un ralentissement de la croissance est finalement un petit prix à payer pour des médicaments qui peuvent sauver la vie de votre enfant" a déclaré le Dr Samantha Walker, directeur de recherche sur l'asthme en Grande-Bretagne.

L'asthme touche entre 7 et 15% des enfants. Le traitement de l'asthme repose sur un traitement des crises et un traitement de fond pour éviter que de nouvelles crises surviennent. Ce traitement consiste essentiellement à augmenter le calibre des bronches grâce à des broncho-dilatateurs et de diminuer l'inflammation grâce à des anti-inflammatoires.