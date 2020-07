Six (6) nouvelles infrastructures scolaires seront mises en service à la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris lundi, du chef de service de programmation et de suivi auprès de la direction du secteur, Mohamed Baâouche.

Il s’agit d’un lycée qui sera ouvert à Tassafet dans la commune de Amirat Erras et de cinq (5) groupements scolaires pour les communes d’Oued El Athmania, Teraï Bainane, Mechira, Ferdjioua et Tadjananet, a indiqué le même cadre.

Aussi, cinq (5) cantines scolaires seront ouvertes dans des écoles primaires des communes de Minar Zerza, Oued Seggane et Mila, dans le CEM de la commune de Derradji Bouslah et au lycée de Yahia Béni Guecha, en plus de deux (2) unités de dépistage et de suivi de santé scolaire à Mchira et Ain Tin, selon la même source. Ces structures porteront le nombre des établissements scolaires de la wilaya à 457 écoles primaires, 129 colléges d’enseignement moyen (CEM) et 57 lycées, a ajouté le même cadre qui a relevé que les internats fermés de 9 CEM et 6 lycées seront transférés en classes ou salles pour enseignants. M. Baâouche a assuré que le sé isme de 4,5 de magnitude qui a frappé dernièrement la commune de Sidi Merouane n’a occasionné que "de légères fissures à deux CEM et un lycée de Sidi Merouane, à 2 CEM à Grarem Gouga et au vieux CEM de Ferdjioua".