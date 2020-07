La Direction du commerce d’El Bayadh a procédé à la fermeture administrative de 119 locaux commerciaux pour non respect des décisions administratives portant sur les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi de ses responsables.

Le chef de service protection du consommateur et répression de la fraude, Mustapha Guetti, a indiqué que la fermeture administrative a été décidée lors des sorties des agents du commerce à travers les différentes régions de la wilaya pour veiller au respect des commerçants des mesures de prévention contre l’épidémie. Ces sorties se sont soldées par la fermeture de 119 magasins pour infraction à diverses mesures préventives dont le port du masque de protection, le respect de la distanciation et la fourniture de produits de désinfection à l'intérieur des magasins. Vingt (20) dossiers ont été envoyés aux autorités judiciaires compétentes. Ils concernent le non respect par les gérants de magasins des décisions de fermeture administrative, a-t-on indiqué de même source. Parallèlement, les agents de la Direction du commerce mènent périodiquement des actions de sensibilisation au profit des commerçants les exhortant à respecter les mesures préventives, dans le cadre des efforts de prévention contre l'épidémie. Dans ce sens, la Direction du commerce a distribué 1.900 masques de protection, soit 1.500 aux citoyens et 400 aux commerçants et artisans. Des équipes mixtes (sûreté-commerce) veillent au respect des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie.