Plus de 80 hectares de couvert végétal ont été ravagés dans 41 incendies enregistrés durant la journée de dimanche dans la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un bilan provisoire communiqué, lundi, par la direction locale de la protection civile.

Selon le chargé de communication de ce corps constitué, le capitaine Kamel Bouchakor, "entre 80 et 90 ha de végétation en majorité de la broussaille, mais aussi du maquis du chêne-vert et du chêne-liège et des arbres fruitiers, ont été ravagés par 41 feux enregistrés dans plusieurs localités de la wilaya", a-t-il dit en précisant que l’évaluation des dégâts causés par ces incendies est toujours en cours. Ces incendies ont été enregistrés dans les localités de Yakourene, Ait Chafaa, Ait Toudert, Ifigha, Agouni Gueghrane, Mkira, Ouadhias, Makouda, Ait Boumahdi , Ait Aissa Mimoune et Abi Youcef, a-t-on précisé de même source. Les moyens d’intervention de la protection civile qui a mobilisé la colonne mobile pour lutter contre les flammes et ceux de la conservation des forêts ont permis d’éteindre 39 incendies. "Il ne reste que deux feux en c ours, l’un qui s’est déclaré prés du village Loudha Bouacifs à Ait Boumahdi et l’autre à Tamliht à Yakouren, et l’intervention se poursuit pour l'éteindre", a-t-on signalé de même source.