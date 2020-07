Le club italien SSC Napoli aurait l'intention d'inclure son milieu offensif international algérien Adam Ounas dans une éventuelle transaction avec l'US Sassuolo, pour le recrutement de l'international Ivoirien Jérémie Boga, auteur de 11 buts et 4 passes décisives en Serie "A" cette saison, ont rapporté mardi plusieurs médias locaux.

Toujours selon presse italienne, Naples aurait commencé par proposer une somme de 20 millions d'euros en échange de Boga, mais constatant que cette somme n'a pas suffit pour emballer la Direction de Sassuolo, il aurait décidé d'inclure Ounas dans la transaction, lui qui revenait à peine d'un prêt chez le club français de l' OGC Nice.

En effet, confronté à une rude concurrence dans le milieu napolitain, le champion d'Afrique 2019 n'est que rarement utilisé chez les "Bleu-ciel", d'où d'ailleurs son prêt à l'OGC Nice.

Selon la presse italienne, "Sassuolo voudrait un minimum de 40 millions d'euros" pour céder Boga, l'ancien joueur du FC Chelsea (Angleterre) et qui flambe cette saison en Italie.

Un éventuel départ qui pourrait arranger les affaires de l'Algérien de 23 ans, car désireux d'évoluer au sein d'un club qui lui donnera plus de chances de s'exprimer.