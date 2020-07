"Israël a une fois de plus violé la souveraineté du Liban (...) lors d'une dangereuse escalade militaire", a déploré Hassan Diab sur Twitter.

Il s'agit de la première réaction officielle du gouvernement libanais aux bombardements de lundi à la frontière israélo-libanaise.

La Finul, force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban, a appelé à "la plus grande retenue", indiquant avoir ouvert une enquête.

Le Premier ministre libanais a affirmé mardi qu'Israël cherche à "changer les règles" établies depuis la dernière agression militaire israélienne en 2006 et de faire pression pour modifier le mandat de la Finul dont le mandat expire fin août.