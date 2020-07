Les stations au sol de satellites de télédétection en Chine ont reçu des données du nouveau satellite de cartographie Ziyuan III 03, ont annoncé lundi des sources de l'Académie des sciences de Chine.

Le satellite à haute résolution Ziyuan III 03 a été envoyé en orbite samedi par une fusée Longue Marche-4B depuis le centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi (nord). Il fournira des données pour l'enquête sur les ressources foncières, la prévention des catastrophes naturelles, le développement de l'agriculture, la gestion des ressources en eau, l'enquête environnementale et l'urbanisme du pays. Selon l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale de l'académie, qui est en cha rge des stations au sol, la station au sol Miyun à Pékin a d'abord suivi et reçu les données en liaison descendante dimanche.

Plus tard le même jour, la station au sol de Kachgar, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest), a également achevé la réception des données satellitaires.Dimanche, les stations au sol avaient reçu 120 gigaoctets de données, qui sont traitées normalement, a indiqué l'institut.

Le satellite rejoindra ses prédécesseurs Ziyuan III 01 et Ziyuan III 02 pour former une constellation de satellites cartographiques, permettant de capturer des images 3D à haute définition et des données multispectrales, selon le ministère des Ressources naturelles, le principal utilisateur des satellites Ziyuan III.

Depuis janvier 2012, lorsque la Chine a lancé le Ziyuan III 01, les stations au sol ont reçu 897 téraoctets de données des satellites de cartographie, fournissant une acquisition stable et à long terme des données topographiques et cartographiques à haute résolution de la Chine.