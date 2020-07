Wall Street a fini en hausse lundi, portée par les géants technologiques Google, Amazon, Facebook et Apple, qui dévoileront leurs résultats trimestriels cette semaine, et suivant de près les négociations sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 0,44% à 26.586,15 points et le Nasdaq a gagné 1,67% à 3.239,51 points.