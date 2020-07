Au moins 3,3 millions de personnes sont actuellement touchées par les inondations au Bangladesh, dont un quart du territoire est inondé, a indiqué le Bureau des Nations-Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) .

Selon une évaluation de la situation réalisée par le gouvernement et les partenaires humanitaires, environ 40% des personnes touchées sont des enfants, et près de la moitié des 93 personnes décédées sont des enfants.

Les inondations ont endommagé des logements et des infrastructures, notamment des barrages, des puits d'eau, des installations d'hygiène et plus de 1.900 écoles. Elles ont également gravement perturbé les services de santé dans de nombreux domaines. Les moyens de subsistance, les marchés locaux, les cultures, le bétail et la pêche ont également été gravement touchés, ce qui Pourrait également conduire à une "insécurité alimentaire accrue", selon OCHA.