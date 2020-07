L'aide financière qu'accorde le gouvernement fédéral américain aux chômeurs depuis le début de la crise pourrait être réduite à 200 dollars par semaine, au lieu de 600 dollars depuis avril, et les discussions devraient démarrer lundi soir, selon plusieurs médias.

"Les républicains du Sénat veulent réduire l'aide de 600 dollars à 200 dollars jusqu'à ce que les Etats puissent mettre en oeuvre une nouvelle approche qui paierait aux travailleurs 70% du revenu qu'ils percevaient avant de perdre leur emploi", détaille le Washington Post. Les 50 Etats américains "sont censés introduire progressivement la nouvelle formule d'ici deux mois (...), bien que l'on ne sache pas à quel point ce processus pourrait s'avérer fastidieux", relève le quotidien. L'opposition démocrate souhaite de son côté prolonger l'aide de 600 dollars hebdomadaires au moins jusqu'en janvier 2021. Les responsables démocrates au Congrès devaient rencontrer lundi soir le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, pour entamer des discussions formelles sur un nouveau plan d'aide à l'économie, d'un montant total d'environ 1.000 milliards de dollars, selon le Washington Post. Il pourrait comprendre un nouveau chèque pour les ménages, des prêts supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises les plus touchées, et des fonds pour permettre aux écoles de rouvrir.

Le temps presse à seulement 100 jours de l'élection présidentielle.

Steven Mnuchin avait insisté dimanche sur le fait qu'"il ne serait tout simplement pas juste d'utiliser l'argent des contribuables pour payer davantage des gens pour rester à la maison que s'ils travaillaient et trouvaient un emploi".

Interrogé sur une éventuelle nouvelle baisse des impôts ou une réduction de charges sociales souhaitées par le président républicain, il avait rétorqué: "Les versements directs sont un moyen beaucoup plus rapide de donner à tout le monde une réduction d'impôts, et c'est beaucoup plus rapide que la réduction des charges sociales".

L'aide du gouvernement fédérale s'ajoute aux allocations chômage versées par les Etats avec des montants et durées variables: elles peuvent aller de 235 dollars (205 euros) par semaine dans le Mississippi, à 823 dollars (720 euros) dans le Massachusetts, et de trois mois en Géorgie ou dans le Nevada à six mois dans le Maryland.