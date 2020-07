Le ministère du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial contribue, en coordination avec les autres secteurs concernés, à la deuxième opération de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l’étranger engagée le 20 juillet en cours, en mobilisant 308 établissement hôteliers publics et privés au niveau national en vue de leur exploitation dans le cadre de l’opération de confinement sanitaire préventif (14 jours), a indiqué à l’APS la directrice de communication et de coopération au ministère, Asma Moulay.

Cette opération s’inscrit, selon la même source, dans le cadre des "orientations données par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de la Santé et des Transports pour la mobilisation de la flotte aérienne et maritime dans les jours à venir ainsi qu’au ministère du Tourisme pour réserver, de son côté, des établissement hôteliers devant être exploités durant le confinement sanitaire préventif au profit des citoyens rapatriés". Assurant que les citoyens devant être placés en quatorzaine dans ces hôtels bénéficieront d'une prise en charge totale (restauration, désinfection, accompagnement médical..), Mme Moulay a précisé que 18 hôtels publics au niveau de 13 wilayas ont été mobilisés en coordination avec les départements concernés pour l’hospitalisation des patients covid-19 ayant besoins de soins particuliers afin d’éviter la surcharge des hôpitaux". "D’autres établissements hôteliers sont réservés au personnel médical et mis à la disposition des médecins, infirmiers entre autres travailleurs du secteur de la santé, en vue de leur offrir un accompagnement et de leur assurer les meilleures conditions pour l’accomplissement de leur mission", a-t-elle ajouté. Cette opération sanitaire de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus a vu, à ce jour, la participation de 2253 artisans à l’échelle nationale, à travers la confection de 16 millions de masques de protection, en sus de la garantie de 228.150 litres de produits de désinfection, selon la même responsable. Le ministère du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial avait pris en charge 40 étudiants revenus de Wuhan (Chine), en début de la précédente opération, lancée le 2 février 2020. Ces derniers ont passé leur quatorzaine d’isolement sanitaire à l’hôtel El Raïs à Alger dans de très bonnes conditions. Aussi, plus de 9748 ressortissants algériens venus de plusieurs pays étrangers ont été hébergés au niveau de 63 hôtels publics et privés. "Les différents ministères concernés par cette opération procèdent à l’actualisation des listes de façon régulière, l’opération étant toujours en cours, vu la situation sanitaire que vit le pays, à l’instar des autres pays du monde", a observé Mme Moulay.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif avait indiqué, dimanche, que 5.158 ressortissants algériens bloqués dans 26 pays avaient été rapatriés depuis le 20 juillet à travers vingt (20) vols et deux (2) dessertes maritimes.