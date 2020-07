Dix (10) ambulances équipées ont été remises lundi à des établissements sanitaires de la wilaya de Biskra pour améliorer les conditions de transfert des malades, au cours d’une cérémonie tenue à l’unité principale de la protection civile.

Acquises, à titre d’aide par la wilaya, ces ambulances renforceront le parc roulant du secteur de la santé et amélioreront la prise en charge des malades des localités rurales éloignées, a indiqué à l’occasion, le wali, Abdallah Abinouar.

"L’Etat accorde un grand intérêt pour les structures sanitaires et à leur dotation en équipements et matériels nécessaires en vue d’améliorer la couverture sanitaire et répondre aux préoccupations exprimées par les citoyens au cours notamment des visites faites aux zones d’ombre", a assuré le chef de l’exécutif local. Ces véhicules médicaux ont été remis aux établissements publics hospitaliers, EPH- Bachir Benacer et Dr. Saâdane du chef-lieu de wilaya, à l’EPH Achour Ziane d’Ouled Djellal et aux établissements publics spécialisés, EPS de Sidi Okba, Tolga, Zéribet El Oued, El Kantara, Ducène, Ras El Miad et Djemoura, a-t-on détaillé. Le pa rc roulant du secteur de la santé a été dernièrement renforcé par quatre (4) ambulances équipées offertes par un particulier et bénéficiera dans "les prochains jours" de sept (7) autres ambulances, selon les responsables du secteur.