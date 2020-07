Le Maroc, a travers ses lobbies et relais médiatiques, vient de franchir "un nouveau pas inqualifiable" dans sa campagne de dénigrement contre l'Algérie en s'attaquant violemment et de manière "infondée et abjecte" aux institutions algériennes, souligne dimanche le mensuel d'analyse politique Afrique Asie.

"Usant, depuis de longues années, de la stratégie permanente de la tension à l’égard de son voisin de l’est pour l’amener à réviser sa position de principe sur la question de la décolonisation du Sahara occidental (qui est, rappelons-le, la position de l’ensemble de la communauté internationale), le Maroc vient de franchir un nouveau pas inqualifiable en s’attaquant violemment et de manière infondée et abjecte aux institutions" algériennes, tant civiles que militaires, relève ce mensuel dans un article retraçant cette campagne de dénigrement dirigée contre l'Algérie.

Utilisant, comme à l’accoutumée, ses relais médiatiques les plus proches du palais royal, à l’instar de l’innommable et venimeux le360.ma dont le patron est proche d’un haut responsable marocain, "le makhzen institut ionnel vient de commettre quasiment un casus belli en diffamant, de la manière la plus irrévérencieuse et la plus mensongère, les hautes autorités" de l'Algérie, au lendemain de la main tendue par le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum, lors de son entretien avec la chaine de télévision russe, Russia Today, constate Afrique Asie.

"Cela renseigne sur le degré inimaginable de la haine que vouent certains cercles du makhzen institutionnel" à l'Algérie, écrit le Magazine. Ne se contentant pas "de se réjouir avec délectation de n’importe quel évènement malheureux qui frappe" l'Algérie, "ces relais inféodés au pouvoir réel marocain, font preuve d’un machiavélisme fébrile et enragé pour nuire à sa bonne réputation" en s’app yant sur différents lobbies toxiques grassement payés en France, aux Etats Unis et en Belgique notamment, enchaine le mensuel.

Il relève que la " bévue " de l’ex-consul du Maroc à Oran, qui a traité l’Algérie de "pays ennemi" n’a rien "d’accidentel tant elle renseigne, de manière éclatante, sur l’état d’esprit qui anime les officiels marocains, dont le plus algérophobe des ministres des affaires étrangères, Nasser Bourita qui vouent une haine et une rancune tenaces" à l'Algérie. Et d'expliquer que "la toute dernière sortie du président de la chambre des représentants , Habib El Malki et ses insinuations perfides et malvenues sur les "circonstances particulières "que traverse l’Algérie et sur ses positions" démontrent, à l’envi, que cette nouvelle campagne de désinformation, d’insultes et d’invectives est orchestrée au plus haut niveau de la hiérarchie du pouvoir au Maroc". "Face à cette attitude durable et franchement inamicale, faut-il encore faire preuve de conciliation et d’apaisement ? Quitte à pousser un makhzen revanchard à redoubler d’arrogance et d’agressivité comme il le fait systématiquement à chaque fois" que l'Algérie fait preuve de sagesse et de retenue ?, s'interroge Afrique-Asie.

"Loin de la naïveté biblique (tendre l’autre joue) et des calculs erronés qui miseraient sur d’hypothétiques bonnes dispositions de ce voisin problématique qui retrouverait, je ne sais par quelle grâce, le chemin de la raison et de l’engagement constructif, il faudra désormais signifier, de la manière la plus ferme" au Maroc qui a gravement enfreint les règles de la bienséance et du bon voisinage", soutient la revue Le magazine conclut que "l’Algérie, son peuple et ses institutions sauront, à leur manière, répondre aux affronts".