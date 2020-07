Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif a indiqué dimanche que 5.158 ressortissants algériens bloqués dans 26 pays avaient été rapatriés depuis le 20 juillet à travers vingt (20) vols et deux (2) dessertes maritimes, précisant que l’opération se poursuivait toujours.

Le porte-parole du MAE a précisé dans une déclaration que les rapatriements se sont déroulés comme suit :

20 juillet 2020:

-306 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’El-Oued depuis Djeddah (Arabie Saoudite).

21 juillet 2020:

-317 ressortissants rapatriés vers l'aéroport d'Oran sur deux vols depuis les aéroports de Bordeaux-Mérignac et de Toulouse (France).

-222 ressortissants rapatriés vers l'aéroport de Tlemcen sur deux vols depuis l'aéroport de Metz (France).

22 juillet 2020:

-322 ressortissants rapatriés vers l'aéroport d'Annaba sur deux vols depuis l'aéroport de Lille (France).

-9 ressortissants bloqués en Tunisie rapatriés par la frontière terrestre.

23 juillet 2020:

-310 ressortissants rapatriés vers l'aéroport d'Annaba depuis Djeddah (Arabie Saoudite).

-635 ressortissant s rapatriés vers le port d'Oran depuis le port d’Alicante (Espagne).

-617 ressortissants rapatriés vers l'aéroport d'Alger sur deux vols depuis Paris (France).

-450 ressortissants rapatriés vers le port d'Alger depuis le port de Marseille (France).

-111 ressortissants rapatriés vers l'aéroport de Constantine depuis Rome (Italie), dont des ressortissants qui étaient bloqués en Grèce et à Malte.

24 juillet 2020 :

- 230 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger sur deux vols depuis l’aéroport de Bruxelles (Belgique), dont des citoyens bloqués aux Pays-Bas et au Luxembourg.

- 308 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger depuis Lyon (France).

-213 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger depuis Frankfurt (Allemagne), dont des citoyens bloqués en Autriche, en Slovaquie, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Pologne, en Lituanie, en Hongrie et en Finlande.

25 juillet 2020 :

-250 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger depuis Montréal (Canada).

-225 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Constantine depuis Kuala Lumpur (Malaisie), dont deux citoyens qui étaient bloquées à Singapour.

26 juillet 2020 :

-124 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Biskra depuis Mascate (Sultanat d’Oman).

-249 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Constantine depuis Doha (Qatar).

-260 citoyens r apatriés vers l’aéroport de Constantine depuis Montréal (Canada).

Les citoyens rapatriés ont été accueillis et orientés vers les établissements hôteliers consacrés par les pouvoirs publics qui ont mobilisé tous les moyens pour la réussite de cette opération. L’opération de rapatriement se poursuivra ce dimanche et ce jusqu’au 30 juillet 2020, à travers 20 vols programmés pour le rapatriement de 5165 citoyens bloqués inscrits sur la plateforme numérique en Egypte, en France, en Jordanie, en Russie, en Ukraine, au Royaume Uni, aux Etats Unies et au Qatar outre des citoyens bloqués dans des pays voisins des points de rapatriement, a précisé le porte-parole du MAE.