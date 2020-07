Près de 47.600 commerçants au niveau national seront mobilisés pour assurer la permanence de l'Aïd El Adha, a indiqué dimanche le ministère du Commerce dans un communiqué. Selon le ministère, 47.599 commerçants ont été réquisitionnés dont 5.823 activant dans la boulangerie, 32.479 dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 8.829 dans des activités diverses et 468 unités de production (184 laiteries, 242 minoteries et 42 unités de production d’eaux minérales).

Par directions régionales, celle d'Alger regroupant les wilayas d'Alger, de Tipaza et de Boumerdès réquitionnera 5.733 commerçants. Celle de Blida (Blida, Ain Defla, Bouira, Médéa et Tizi-Ouzou) réquisitionnera 7.459 commerçants.

La direction régionale d'Annaba (Annaba, Souk-Ahras, Skikda, Taref et Guelma) réquisitionnera 3.660 commerçants. Celle de Sétif (Sétif, Bordj-Bouareridj, Msila, Mila, Jijel et Béjaïa) prévoit l'ouverture de 10.059 commerçants, tandis-que celle d'Oran (Oran, Tlemcen, Sidi-Belabès, Mostaganem et Ain-Temouchent) mobilisera 8.365 commerçants. La direction de Saida (Saida, Chlef, Mascara, Relizane, Tissem silt et Tiaret) mobilisera 3.670 commerçants. Quant à la direction régionale de Batna (Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tebessa et Constantine), elle réquisitionnera 4.683 commerçants.

De plus, la direction régionale de Bechar (Bechar, Adrar, Tindouf, El Bayadh et Naama) réquisitionnera 1.827 commerçants pour l'Aid El Adha. Celle d'Ouargla (Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Oued, Illizi et Tamanrasset) mobilisera 2.143 commerçants. En outre, 1.956 agents de contrôle ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du programme des permanences, souligne la même source.

"En application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relativ aux conditions d’exercice des activités commerciales, les services du ministère du Commerce ont élaboré un programme de permanences à l’occasion de l’Aïd el Adha 2020 à l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation", note le communiqué.

"Le ministère du Commerce, sans rappeler l’adhésion habituelle des commerçants en vue d’assurer l’approvisionnement de la population durant les fêtes nationales et religieuses, appelle les commerçants réquisitionnés à contribuer massivement à la réussite de cett e opération notamment en cette période caractérisée par la crise sanitaire", ajoute le ministère.

En outre, il informe l’ensemble des commerçants de l’obligation de procéder après la fête de l’Aïd, à la reprise des activités commerciales "conformément aux nouvelles dispositions de la loi 04-08 suscité, régissant les congés durant les fêtes nationales et religieuses et les invite à ce titre, à la réouvertures de leurs commerces".