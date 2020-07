Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est maintenu à plus de 43 dollars, selon les données de l’Organisation publiées lundi sur son site web.

Ce panier de référence de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), s’est établi à 43,38 dollars le baril vendredi après avoir atteint 44,62 dollars jeudi dernier, a précisé la même source.

Malgré ce recul, la valeur de l’ORB s’est améliorée par rapport aux niveaux enregistrés les précédents mois, sachant que sa première amélioration dans le contexte du Covid-19 et ses conséquences sur le marché pétrolier, a été enregistrée en juin dernier en s’établissant à 37,05 dollars/b .

Les cours du pétrole brut algérien avaient atteint 40,48 dollars le baril en mois de juin dernier, selon le dernier rapport mensuel de l'Opep.

Le Sahara Blend est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs.

Pour ce lun di, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a atteint dans la matinée 43,29 dollars à Londres, en baisse de 0,12% par rapport à la clôture de vendredi.

Cette stabilité des prix de l'or noir autour de 43 et 44 dollars intervient dans un contexte d’événements d’ordre géopolitiques et l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19 et d'autre part la poursuite des efforts de l'Opep et ses partenaires pour soutenir les cours du brut.

Les pays de l’Opep et leurs alliés à leur tête la Russie qui avaient reconduit en juin dernier la première phase de baisse de production qui est de plus 9 millions de barils par jour (mbj) ont atteint 107 % en juin.

Ils appliquent actuellement une baisse de production pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour.

Pour ce qui est de mois d’août, il a été décidé de maintenir la réduction de production à 7,7 millions de barils par jour (mbj) . L’engagement continu de l’Organisation et ses partenaires en faveur de la Déclaration de coopération en soutien de la stabilité du marché pétrolier a été réaffirmé par l’Opep dans son dernier bulletin mensuel.

C’est lors de la 170e réunion extraordinaire de la Conférence de l'OPEP tenue à Alger en septembre 2016, que la voie a été tracée pour la signature le 10 décembre 2016 de la Déclaration de c oopération (DoC) entre l'Opep et les pays non-Opep visant à stabiliser les cours du brut.