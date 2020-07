L'halitose – c'est ainsi qu'on appelle la mauvaise haleine – est très souvent d'origine bucco-dentaire. Mais ce problème incommodant peut aussi avoir d'autres causes. On vous explique comment les dénicher.

On inspecte sa bouche !

Dans environ 85% des cas, l'halitose trouve son origine au niveau de la sphère bucco-dentaire. C'est pourquoi un brossage soigneux de la face externe et interne des dents après chaque repas est indispensable. Ce brossage peut être complété par le passage de fil dentaire ou d'une brossette inter-dentaire. La visite annuelle chez le dentiste est par ailleurs l'occasion de vérifier que tout va bien et de réaliser un bon détartrage. Ce qui évite de développer gingivites et parodontites (inflammation de l'ensemble des tissus qui soutiennent la dent), parfois responsables des odeurs gênantes.

Un test pour vous

Vous vous demandez si votre mauvaise haleine est d'origine buccale ? Vous pouvez faire un test rapide pour le savoir. Demandez à quelqu'un de jouer le rôle du testeur. Pincez votre nez, fermez la bouche, restez en apnée pendant quelques secondes. Puis, ouvrez la bouche, toujours sans respirer. Si l'odeur apparaît, c'est que votre problème doit être effectivement d'origine buccale mais cette technique n'est pas infaillible et demande confirmation. Si après avoir pris bien soin de votre bouche, le phénomène persiste, consultez votre médecin.

Souci digestif, sinusites ?

Il arrive aussi qu'un ennui digestif se manifeste par une haleine fétide. Il peut s'agir de troubles gastro-intestinaux, d'une inflammation de l'œsophage ou d'un ulcère de l'estomac. Dans ce cas, il vous faut prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Celui-ci vous prescrira des médicaments anti-reflux et anti-acides ou vous invitera à consulter un spécialiste.

Autre cause possible : des sinusites ou des rhinites à répétition. L'explication ? Rhinites et sinusites entraînent fréquemment un écoulement postérieur, directement dans la gorge. S'il y a surinfection, une haleine désagréable peut apparaître. Elle s'effacera en traitant l'inflammation. Même chose en cas d'amygdalites chroniques. Chez l'enfant, une haleine chargée doit faire penser à un corps étranger logé dans le nez qui va entraîner une infection locale.

Il se peut enfin que votre mauvaise haleine ne soit pas due à des problèmes ORL ou dentaires mais à du diabète, à une insuffisance rénale ou à un problème pulmonaire. Il faut savoir aussi que certains patients développent ce que l'on appelle une pseudo-halitose : ils sont persuadés d'exhaler une haleine malodorante alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.