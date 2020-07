Certains aliments - les oignons ou l'ail, par exemple -, tout comme le tabac et l'alcool, sont connus pour donner ponctuellement mauvaise haleine. Mais une halitose quasi permanente, ou revenant rapidement après le brossage des dents, cache autre chose. Dans la majorité des cas, le problème se situe au niveau buccal : hygiène dentaire non parfaite, problème gingival, carie, débris alimentaires qui se logent sous un vieux bridge... Donc, on vérifie en consultant son dentiste.

Parfois, cela peut aussi provenir d'un problème ORL (sinusite chronique), digestif (reflux), d'un diabète, ou encore d'une sécheresse de la bouche due à la prise de médicaments (quelque 300 ont cet effet !).

LES PLANTES À MÂCHER NEUTRALISENT LA MAUVAISE HALEINE

Plusieurs plantes sont réputées pour neutraliser les composés malodorants libérés par les bactéries dans la bouche et responsables de la mauvaise haleine. Faites le test au choix, et selon vos préférences (pas obligation d'avaler, on peut recracher) : mâchez du persil frais, ou des feuilles de menthe, ou encore de basilic. Autres options bien rafraîchissantes également : si vous n'avez pas peur du goût fort, mâchonnez un clou de girofle jusqu'à ce qu'il devienne tendre et croquez-le ; ou mâchez des graines de coriandre, sucez de l'anis étoilé. Les restaurants indiens proposent d'ailleurs très souvent un mélange de ces graines à la fin du repas.

LES ALIMENTS QUI DONNENT BONNE HALEINE

Mâchez un grain de café après le repas. Rincez-vous la bouche avec du jus de citron dilué dans un peu d'eau.

Prenez une banane ou un kiwi en dessert.

BIEN NETTOYER LA LANGUE

Des bactéries peuvent s'accumuler sur votre langue, formant un dépôt blanchâtre dessus. Cet « enduit » stagnant peut être responsable de la mauvaise haleine. La parade : éliminez-le avec un gratte-langue (en pharmacies), en partant du fond de la bouche.

LES BAINS DE BOUCHE ASEPTISENT

À la fois préventifs et traitants, faites-les après les repas (et le brossage des dents). Et pas en 2 secondes ! Pour être efficace sur la mauvaise haleine, gardez-le 30 secondes en bouche, le temps que les principes actifs agissent.

En version bicarbonate, qui va limiter la prolifération des bactéries, source des composés malodorants.

• Diluez 1 cuillerée à café de bicarbonate dans 1 verre d'eau froide.

• Ajoutez 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée (vous pouvez aussi en mettre 1 d'arbre à thé), et mélangez.

En version huiles essentielles

• Mélangez 2 gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé, de menthe poivrée et de girofle dans 100 ml d'eau.

OU REDÉCOUVREZ LA MYTHIQUE EAU DE BOTOT (EN PHARMACIES)

Âgée de 250 ans, elle n'a pas pris une ride ! Pour la petite histoire, elle a été créée pour le roi Louis XV. Toute la cour s'arrache alors cette innovation française dédiée à l'hygiène buccale, et dont l'efficacité est reconnue par la Société royale de médecine. On plaît mieux au souverain avec une haleine fraîche ! Presque inchangée depuis sa création, elle est toujours composée d'alcool et d'essence naturelle de menthe, de cannelle et de clou de girofle. Versez quelques gouttes dans un verre d'eau et rincez votre bouche. Le bain de bouche Botot, tout prêt, à base des mêmes actifs, est apparu depuis peu.