Deux incendies qui s'étaient déclarés samedi soir dans les régions de Ramka et Ain Tarik (est de la wilaya de Relizane) ont ravagé 10,5 hectares d'espaces boisés, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile.

Les deux incendies éteints à une heure tardive de la même journée, s'étaient déclarés dans l'Ouarsenis ouest, le premier au lieu-dit "El Garn" dans la forêt "Guelaa", dans la commune d'Ain Tarik (85 km à l’est de Relizane), détruisant huit hectares et l'autre au lieu-dit "Soumia", dans la commune de Ramka (70 km à l’est de Relizane), ravageant 2,5 ha, a-t-on indiqué.

Le feu a détruit des pins d'Alep, des genévriers et du maquis. La canicule, des vents forts et l'état du terrain accidenté ont accentué la situation, a-t-on fait savoir, soulignant que l'intervention des agents forestiers et ceux de la protection civile a réussi à empêcher la propagation du feu à d'autres endroits et aux fermes riveraines.

Des camions, du matériel d’intervention et des bulldozers ont été mobilisés pour ouvrir des voies et éteindre le feu, selon la même source, qui a indiqué que les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes des deux incendies.

Les services de la protection civile qui se réfèrent au service de la météorologie, mettent en garde les citoyens de la wilaya contre une forte vague de chaleur dépassant 44 degrés à l'ombre dans les wilayas de Relizane, Chlef et Ain Defla de dimanche à midi jusqu'à lundi à 21 heures.