Les travaux de raccordement de 351 logements aux réseaux de l’électricité et du gaz naturel ont été lancés dimanche dans la région de Teberdka dans la commune de Chechar (60km au Sud de Khenchela).

Le coup d’envoi des travaux de raccordement de 304 foyers au réseau de gaz naturel et 47 autres foyers au réseau électrique dans le village de Teberdka dans la commune de Chechar a été donné par le directeur de la concession de distribution de l’électricité et du gaz de Khenchela, Boubaker Mouhoub. Ce responsable a déclaré à l’APS, que ce projet de raccordement du village de Teberdeka au réseau de gaz naturel, devant être livré dans un délai maximal de 3 mois, et, ce dans le cadre du programme pour le développement des régions d’ombre, va nécessiter la pose de 8km de réseau pour un coût total estimé à 33 millions de dinars. Les travaux de raccordement de 47 foyers de ce village au réseau électrique, auxquels une enveloppe financière de 8 millions a été allouée, portent quant à eux sur l’installation de 1,5 km de lignes électriques en plus d’un transformat eur de 400 kv et devront être parachevés "avant la fin du mois d’aout prochain", a-t-il dit . Evoquant l’exécution du programme visant à améliorer les conditions de vie des habitants des régions d’ombr , le directeur de la concession de distribution de l’électricité et du gaz de Khenchela a aussi annoncé la mise en service "prochaine" des projets de raccordement des villages de Tafasour El Chouhada dans la commune de Chechar et Tagherbit dans la commune de Khirane au réseau de gaz naturel en plus du raccordement de la région de Ras Elma dans la localité d’Ouled Rechache au réseau électrique. Ce responsable a, dans ce même contexte, fait état du lancement prochain des travaux de raccordement au gaz naturel de la mechta de Lâararcha dans la commune de Beghai en plus de Lehftaria au chef-lieu de wilaya dont la livraison est prévue "avant la fin de l’hiver prochain", a-t-il révélé .