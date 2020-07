"L'enveloppe financière globale de ce nouveau complexe sportif bâti sur l'ancienne assiette est estimée à 190 millions de dinars, prélevée sur le budget de la commune", a indiqué le président d'APC, soulignant que la cérémonie de lancement des travaux a eu lieu dimanche en présence du wali déléguée de la circonscription administrative de Bouzaréah et de plusieurs représentants de la société civile. La Fédération algérienne de football (FAF) a été représentée par Mohamed Maouche, membre du Bureau fédéral et président de la Fondation de la glorieuse équipe du FLN. A cette occasion, la fiche technique de ce projet a été présentée. Elle comporte, entre autres, le revêtement du terrain de football en gazon synthétique, la rénovation de la piste d'athlétisme, l'aménagement d'un boulodrome, la construction d'une piscine semi-olympique et d'un hôte l pour les sportifs. "Je pense que c'est la première grande opération qui sera enregistrée dans la commune d'El-Biar à travers ce projet d'une enveloppe assez conséquente. La construction de cette belle infrastructure permettra à notre commune de devenir un pôle sportif de développement par excellence", a déclaré à l'APS Khaled Kerdjidj. Même les tribunes du stade bénéficieront de sièges et d'une toiture, alors que l'entrée sera dotée d'équipements de télésurveillance.