Les Boston Celtics ont dominé les Phoenix Suns (117-103), mettant ainsi derrière eux leur défaite inaugurale en préparation de la reprise NBA face au Thunder d'Oklahoma qui a enchaîné en battant les Philadelphia Sixers (102-97), dimanche dans la "bulle" d'Orlando.

Les Celtics, troisièmes de la conférence Est avant l'interruption de la saison en mars pour cause de pandémie de Covid-19, ont pu compter sur un trio composé de Gordon Hayward (17 points), Jayson Tatum (16 pts, 9 rebonds) et Jaylen Brown (21 pts) pour imposer leur domination après un premier quart-temps à l'avantage des Suns (29-32).

Outre la satisfaction de la victoire, Boston a pu récupérer Kemba Walker.

L'ancien meneur de Charlotte a peu joué (9 minutes, 6 points) mais l'essentiel était de se rassurer par rapport à ses douleurs récurrentes à un genou. Son retur est positif pour les Celtics qui reprendront la saison samedi prochain avec un match au sommet contre les Milwaukee Bucks, premiers de la conférence Est avant l'interruption.

Du côté des Suns, c'est Devin Booker qui s'est mis le plus en évidence, en frôlant le double-double (17 pts, 9 passes).

Les Six ers ont eux dû se passer de leur star camerounaise Joel Embiid, touché au mollet droit vendredi contre Memphis (victoire 90-83).

Très en jambe, Ben Simmons est passé tout près d'un triple-double (14 pts, 11 rbds, 9 passes).

Son équipe a eu jusqu'à 24 longueurs d'avance à la fin du troisième quart (81-57) avant que le Thunder ne renverse la situation.

Andre Roberson a été décisif en inscrivant deux paniers à trois points dans la dernière minute de jeu.